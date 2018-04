pluss

Det som kanskje mange 18-åringer anser som mye penger å bruke på to uker, har Ragna Daniloff, Emilie Johansen, Victoria Arild, Sara Berg, Ulrikke Rye Josefsen og Ragnhild Tronsen gledet seg til i to år.

– Det har gått med over 150.000 kroner. Det er nok over gjennomsnittet for Alta-russen, men vi ønsket å ha et stort budsjett for å gjøre ting ordentlig. Det koster å være russ, men det er helt klart verdt det. Russetiden har for mange blitt en stor og viktig begivenhet for vgs-elever forteller Daniloff.

Daniloff & Co har derfor gått for egen sin egen stil.

– Vi har kjøpt hettegensere, t-skjorter, hodebånd, parkas, bilen selvfølgelig, anlegg og lys montert av fagmann, skinninteriør i bilen og vår egen russelåt.

Begynte tidlig

For å komme i land med det nokså store budsjettet i finnmarksmålestokk, begynte de seks jentene allerede i 1. klasse på videregående å spare penger til russefeiringen.

– Vi går alle i samme klasse og det falt ganske naturlig å være på samme russebil, så ble det bare sånn.

– Hvordan har dere gått frem for å klare dette?

– Vi har malt veldig, veldig mange hus og gjerder, forteller Daniloff lattermildt og legger til salg av tennbriketter, panting, kakebokser og andre småjobber.

Den kanskje mest lukrative jobben har vært å jobbe som servitør i bryllup og andre selskap.

– Sånt er timebetalt og enkelte ganger har vi fått mer, siden vi har vært så flinke. Det å være servitør er noe vi absolutt anbefaler russen til neste år å gjøre.

Setter sikkerheten først

På spørsmål om hva de tenker om å bruke 150.000 kroner på en feiring som varer i to uker er jentene i russebilen «Mai story 2018» helt enige.

– Ganske sykt at vi har brukt så mye penger. Pengene bare flyr.

– Er det verdt det?

– For oss var det viktig å gjøre ting ordentlig. Derfor hadde vi egne folk som monterte anlegget og slikt, slik at vi kan være trygge under russetiden.

At Finnmark fotballkrets og Statens vegvesen har russebilkontroll synes de derfor er helt perfekt.

– Det er et godt tiltak og vi kan vite at vi kjører trygt. Det er mange som, blant annet, ikke vet hvordan de skal feste ting i bilen ordentlig og se at det er forsvarlig. At man kan oppdage slikt før det blir en ulykke setter vi pris på, avslutter Daniloff med.