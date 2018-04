Vil ha flere finnmarksungdommer til Heimevernet

pluss

Admiral Haakon Bruun-Hansen, som er landets forsvarssjef, besøkte i dag Kvenvikmoen for å se hvor bra HV17 er for forsvaret av Finnmark.

Admiralen forklarte at han hele året reiser rundt for å danne seg et bilde av hvordan de ulike avdelingene i Forsvaret fungerer.

Utvidet kapasitet

– Jeg må danne meg et bilde av alle våpengrener og hvordan de fungerer. Når jeg besøker HV17 så er det for å sjekke tilstanden på hvordan de trener og øver, hva er de gode på og hvilke forandringer som må til for å bli bedre, sa Haakon Bruun-Hansen under en pressebriefing.

Forsvarssjefen slo fast at langtidsplanen for Forsvaret innebærer en beslutning om å styrke nærværet militært i Kirkenes og etablere en kavaleribataljon ved Garnisonen i Porsanger. Samtidig er det forsvarsledelsens mål å utvide kapasiteten og bedre kvaliteten i HV17, for på den måten å forbedre forsvarsevnen for Finnmark.

Har målsettinger

– Jeg er på jakt etter å finne ut hva vi trenger for å lykkes med målsettingene og en sak er helt klar; vi trenger å øke rekrutteringen inn i Forsvaret fra Finnmark. Vi trenger ungdommer som vil inn i Forsvaret og videre inn i Heimevernet. Vi trenger ungdom som kan bruke våpen og som kan bidra til det Forsvaret vi ønsker å bygge opp, sa Bruun-Hansen.

– Jeg anbefalte Forsvarssjefen å besøke HV17 når han skulle ut til Heimevernet, for det er i Finnmark det skjer mest innenfor HV, kunne sjefen for HV i Norge, generalmajor Eirik Kristoffersen fortelle.

– Vi skal få tilført nye kapasiteter med panservern og luftvern, men i Finnmark har vi problemer med å fylle opp med unge soldater som har avtjent førstegangstjenesten. Vi mener det er viktig å ha vokst opp der man skal tjenestegjøre, sa HV-sjefen. Som støttet admiralen i ønsket om å få rekrutterte flere lokale soldater til HV17.

Folk fra Finnmark

Admiral Bruun-Hansen understreket at soldatene i HV17 var godt motiverte og dedikerte til å gjøre den jobben som Forsvaret krever av dem. Tilbakemeldingene fra soldatene var i følge Forsvarssjefen at man må bruke tiden best mulig under repetisjonsøvelsene slik at soldatene får trent på det som er basisferdighetene.

– Minst mulig dødtid er viktig og at vi kan forbedre oss, sa admiralen.

På spørsmål om Forsvarssjefen var enig i uttalelsen fra en av troppsbefalet i Ida og Lyra om at trusselen fra øst bare eksisterer i politisk polemikk, svarte Forsvarssjefen slik:

– Hvis du stiller det spørsmålet til noen fra Ukraina tror jeg de vil være nokså uenige i det, var Bruun-Hansens tilbakemelding.