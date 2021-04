14:16

Mistet lappen i Karasjok

Utrykningspolitiet kjørte mandag formiddag kontroll i Karasjok. Her fikk til sammen seks personer reaksjoner grunnet for høy hastighet.

– Utstedt fem forenklede forelegg for høy fart, samt et førerkortbeslag for å ha kjørt i 90 km/t i 60-sone, melder politiet.