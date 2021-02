Tok fyr på Sennalandet

Ifølge NRK antyder helseminister Bent Høye at Finnmarksløpet ikke vil få arrangere årets konkurranse. Under en pressekonferanse sa Høie at nasjonale retningslinjer også gjelder i Troms og Finnmark. Tross ingen koronasmitte, anbefales ikke store arrangementer.

– Kommunene kan ikke vedta mer liberale regler enn de som gjelder nasjonalt, sier Høie.

– Det er rett og slett fordi de nasjonale tiltakene er der for å redusere risiko for store lokale utbrudd i hele landet. Slike utbrudd dukker opp på veldig kort varsel og vi ser at de nasjonale tiltakene har hjulpet i de tilfellene. I og med at vi har et nasjonalt råd som sier at alle arrangementer som kan utsettes, bør utsettes.