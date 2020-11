14:28

Øver med redningshelikopter

Rundt klokken 14 lørdag ble det observert et redningshelikopter over Bossekop. I følge Altapostens tips fløy helikopteret over Bossekop og ut fjorden. Ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) avkrefter de at de er ute på oppdrag.

– De har varslet en øvelse som vil pågå frem til klokken 16 i dag, sier HRS-pressevakten.