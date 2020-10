Brukte mobilen under kjøring

I en pressemelding sendt fra kommunens kriseledelse påpekes viktigheten av at Alta kommunes innbyggere fortsetter å følge smittevernreglene, selv om man kanskje er lei og sliten av tiltakene.

– Vi har allerede seks personer som er påvist koronasmittet i Alta, og ønsker ikke at dette tallet skal øke ukontrollert, skriver kriseledelsen.

Helt avgjørende at man følger rådene

Fra kommunens kriseledelse påpekes det fortsatt at det er helt avgjørende at alle fortsetter å følge helsemyndighetenes råd om å holde fysisk avstand, vaske hendene ofte, bruke håndsprit når vann ikke er tilgjengelig og bli hjemme når man er syk.

– På nyhetene de siste månedene har vi lest og hørt om at smitten sprer seg i kommuner sørpå. Da er det lett å tenke at «det er så langt unna, det rammer ikke meg», skriver de videre.

Hammerfest har som kjent i skrivende stund 25 bekreftet smittede med covid-19 og 170 personer i karantene. Når man ser hvor hurtig smitten sprer seg i nabokommunene så er det naturlig å bli bekymret.

– Det er ingen grunn til å senke skuldrene å tenke at «dette rammer ikke oss i Alta». Derfor ber vi om at Alta kommunes innbyggere fortsatt tar situasjonen på største alvor. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vi får ukontrollert smitteutbrudd i Alta. Vi må alle ta vårt ansvar for å beskytte og verne om de mest sårbare i samfunnet vårt, skriver kriseledelsen.

Alle med symptomer skal testes

Kommunens kriseledelse påpeker at alle med symptomer skal testes uavhengig av mistanke om smitte.

– Alle som lurer på om de kan være smittet, uavhengig av symptomer kan også melde seg til testing, heter det videre.

For bestilling av testing kan du ringe koronatelefonen på nummeret 913 90 344. Telefonen er bemannet fra klokken 08.00-15.00 mandag til fredag.

På Alta kommune sin hjemmeside vil fortløpende oppdateres ved endret åpningstid på koronatelefonen.