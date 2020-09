Stenger brua i ni dager

Til sammen tolv statsråder har de siste dagene reist Nord-Norge rundt for å få innspill til regjeringens nye nordområdemelding.

– Vi har fått veldig mange gode, konkrete innspill, forteller utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Det er Utenriksdepartementet som har ansvaret for å skrive den nye meldingen, som legges fram i november og blir den første på ni år.

Bekymret for fraflytting

Søreide sier at til forskjell fra de tidligere nordområdemeldingene, som har hatt hovedfokus på sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk, så vil denne meldingen ha mer fokus på utviklingen av sterke og livskraftige samfunn i nord.

Hun sier regjeringen har en ambisjon om at meldingen skal oppleves nærere og tettere på folk.

Hvordan man skal hindre fraflytting fra regionen stor høyt på innspillslisten under rundturen, forteller Søreide.

For første gang siden 2001 opplever hele Nord-Norge nedgang i folketallet. I en undersøkelse gjort for NRK tidligere i år, oppga en tredel av alle unge voksne i Troms og Finnmark at de vurderer å forlate landsdelen.

Søreide konstaterer at fraflytting til distriktene mot de store byene er en sterk trend over hele Norge og over hele verden.

– Vi kommer ikke til å klare å hindre den utviklingen helt, det betyr at vi må tenke på begge deler. Vi må ha sterke regionale motorer som for eksempel Tromsø, Bodø og Alta, men det må ikke stå i motsetning til at distriktskommunene rundt også kan være sterke, sier hun.

Tiltak for bolyst

Søreide sier hun tar med seg en rekke gode innspill for hva som er viktig for å hindre fraflytting fremover.

Mulighet for utdanning på hjemstedet og en bedre kobling mellom utdanningen og muligheten til å få en jobb – og også å skape en egen arbeidsplass, ble spilt inn fra flere.

– Mange har også spilt inn viktigheten av bolyst, kulturtilbud og inkludering. Dette er særlig mange unge opptatt av. Det holder ikke å ha en stor industriarbeidsplass, hvis du ikke samtidig har kulturtilbud, kafeer og tilbud som gjør at man har lyst til å bli boende. Man skal både ha noe å leve av og noe å leve for, sier Søreide.

Et eget ungdomspanel er blant dem som har gitt innspill til regjeringen om hva som skal til for å holde på de unge.

– En ny nordområdemelding kan ikke motvirke utviklingen alene, men vi ønsker å få på plass en politikk som gjør at bolysten øker, sier Søreide.

Bekymret for russisk press

Søreide understreker at sikkerhetspolitikken fortsatt vil være en viktig del av nordområdemeldingen.

Under et besøk ved Nord universitet i Bodø fredag, uttalte statsminister Erna Solberg at hun er bekymret for presset fra stormaktene i Arktis, skriver nettavisen High North News.

– Vi er bekymret for den opprustningen vi ser, særlig i Russland der det er større kapasitet, hurtighet og mobilitet enn før. Alt dette er dimensjonerende for vårt forsvar, sier statsminister Erna Solberg til avisen.

For å møte de nye utfordringene sier Solberg at det er viktig med en sikkerhetspolitikk bygget på avskrekking og beroligelse med økt militær tilstedeværelse i nord.