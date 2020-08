Brøt seg inn i bolig, stjal bil og stakk av

En mann i 90-årene er fløyet med helikopter til Kirkenes sykehus etter å ha blitt angrepet av en mann som tok seg inn i huset hans i Vardø.

Politiet opplyser til NTB at mannen som er pågrepet er i 40-årene, og at han foreløpig er siktet for kroppsskade. Mannen er satt i arresten og vil bli avhørt torsdag.

Ifølge politiet fikk de like etter klokken 1 melding om at en utagerende mann hadde tatt seg inn i et bolighus og gått løs på huseieren.

– Vi har ikke noen informasjon om at det er en relasjon mellom de to. Mannen i 90-årene er påført skader i overkropp og hode, skadeomfanget er foreløpig ukjent, sier operasjonsleder Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt til NTB.

Mannen i 90-årene ble først fraktet til legevakta, før det ble besluttet å sende ham med ambulansehelikopter til sykehuset i Kirkenes.

Den pågrepne mannen i 40-årene er ikke tidligere kjent for politiet. Pågripelsen av ham foregikk uten dramatikk.

