Fra natt til julaften er det sendt ut farevarsel for kraftig snøfokk i Finnmark og deler av Troms. Meteorologene melder at det er ventet lokal snøfokk på grunn av snø og sterk vind, men at dette skal avta søndag kveld.

På fjellovergangene E6 Sennalandet og Hatter advares det i morgentimene om redusert sikt og fokkskavler.

Lenger øst har uværet truffet hardere. Bekkarfjord - Hopseidet ble søndag morgen stengt, med ny vurdering først klokka 18. På Ifjordfjellet kjøres det kolonner utover dagen.