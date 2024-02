Vegtrafikksentralen varsler via sitt kartsystem at det ligger et dødt dyr i veibanen på E45 mellom Máze og krysset E45/Riksvei 92.

Trafikkoperatør Tommy Aufles ved sentralen sier det er snakk om en påkjørt rein.

Meldingen kom inn like før klokka 15, og vakten ved sentralen er varslet. De sørger videre for å kontakte reineier.