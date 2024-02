Alta kommune inviterer tirsdag til informasjonsmøte om reguleringsplan for Jordmor Magdalenas vei i Kviby. Tema er etablering av faresone for kvikkleire.

Altaposten har tidligere skrevet at det er sendt ut høringsbrev som omhandler endring i reguleringsplan for Kviby boligfelt, Jordmor Magdalenas vei og etablering av faresone for kvikkleire. Høringsfristen er satt til 31. februar 2024.

– I løpet av høringsperioden har vi fått inn ønske om et informasjonsmøte om saken før søknaden skal sluttbehandles, og det er vi selvsagt positive til, opplyser Alta kommune på egne nettsider.

Derfor blir det åpent informasjonsmøte på Leirbotn oppvekstsenter tirsdag 20. februar mellom klokken 19.00-20.30. På møtet stiller representanter fra Alta kommune. Geolog Morten Hovin fra Multiconsult deltar på Teams.

– Det blir servert kaffe og noe å bite i, inviterer kommunen.