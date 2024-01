Politiet opplyser klokken 06:30 søndag morgen at de fikk inn melding fra nødmeldingssystemet i en privatbil om at bilen skal være utsatt for en alvorlig trafikkhendelse. Ifølge politiet skal dette ha skjedd på E6 ved Transfarelv. Etter at politiet er kommet frem til stedet, kunne de melde om at bilen var kjørt av veien og inn i rekkverket. Det var ingen andre biler involvert i ulykken, og ulykken fremstår ikke som alvorlig.

Politiet opplyser at det var to personer i bilen, og begge virker uskadde.

– Helse må undersøke dem, medgir politiet.

Operasjonsleder Jan Arne Pettersen ved politiets operasjonssentral forklarer at bilen hadde kjørt i et brokar på Transfarelvbroa. Det er over åpent vann og kan fort bli litt glatt.

– Men det viser at disse nødmeldingssystemene fungerer, sier Pettersen.

– Ellers har det vært rolig for politiet, opplyser operasjonsleder.

Det er ikke bare i Alta det har vært vanskelig å holde seg på veien. Lørdag kveld kom politiet over en bil som hadde kjørt ut av veien på E6 ved Skoganvarre. De mistenker ikke ruskjøring. Bilberger er bestilt for å hjelpe bilføreren.

I Vadsø fikk en mann i 20 årene utstedt et forenklet forelegg på grunn av feil lysbruk.

Kontroller

Lørdag kveld ble en kvinne i 50-årene stanset i Kvalsund etter melding til politiet om kjøring i beruset tilstand. Politiet har tatt føreren med til blodprøvetaking i Hammerfest og opprettet sak på forholdet. Utenfor Kirkenes testet en mannlig fører i 30-årene positivt på rustest, og politiet har sikret blodprøve og opprettet sak.

I Båtsfjord og i Tana har politiet også gjennomført ruskontroller. Ingen av de kontrollerte i disse kontrollene har testet positivt.

Utagerende gjest

I Lebesby måtte politiet dra innom et utested for å roe ned en utagerende gjest. Ifølge politiet fant vedkommende fant veien til bopel.