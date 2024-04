Mandag formiddag i 11-tiden kom det til en væpnet politiaksjon ved en skole i Tana, får Altaposten opplyst fra en tipser. Ved operasjonssentralen bekrefter operasjonsleder Einride Hals at det var en aksjon her.

Litt før klokka 12 hadde politiet kontroll på situasjonen.

– Dette var et helseoppdrag, sier Hals.

Situasjonen var en stund uavklart, og elevene ble derfor bedt om å holde seg innendørs mens aksjonen pågikk.

– Vi fikk etter hvert kontakt med personen det var snakk om. Vedkommende ble frivillig med politiet, og vi har kontroll på situasjonen, sier Hals.

Han understreker at det ikke var noe som tydet på at det var fare for utenforstående.

– Det ble ikke fremsatt noen trusler eller lignende, sier han.

Rektoren ved skolen bekrefter til Altaposten at det pågikk en aksjon ved skolen og at politiet var på stedet.

– Vi ivaretar våre elever og ansatte. Politiet er de som vet mer om situasjonen og sågar er videre kontaktpunkt, sa rektor til Altaposten mens aksjonen pågikk.