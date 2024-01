Rundt klokka 19.35 fikk politiet melding om en bil som har kjørt i grøfta langs E6 øst for Alta.

Operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen sier til Altaposten at det er snakk om to involverte i kjøretøyet, men at det meldes ikke om personskade.

Ulykken skal ha skjedd ved Leirbotnvannet, og politiet har i skrivende stund ikke kommet fram til stedet.