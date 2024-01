Ved politiets operasjonssentral opplyser operasjonsleder Jan Arne Pettersen at det har vært en veldig rolig natt for politiet. En enslig melding om at det har gått lite snøskred over riksvei 94 ved Leirvik like utenfor Rypefjord er eneste melding fra politiet natt til lørdag. Verken biler eller personer er tatt i skredet, og brøytemannskap rydder stedet.

– Det er bare kaldt, og folk har kanskje en rolig periode etter jula. Jeg har ikke et eneste oppdrag på blokka, sier Pettersen.