Nødetatene har søndag formiddag rykket ut til Melkøya i Hammerfest, etter melding om en mulig fallulykke.

– Det skal være tre personer involvert. Nødetatene er på stedet og jobber, sier operasjonsleder Martin Marum i politiet.

Altaposten har fått tips om at det er snakk om et stillas som har falt ned. Operasjonsleder Marum sier det kan være tilfelle, uten at han kan bekrefte.

Skadeomfanget på de involverte er uvisst, men NTB skriver at alle tre var ved bevissthet da nødetatene ankom stedet. De tre er fraktet med ambulanse til Hammerfest sykehus.

Fallhøyden ser ut til å ha vært på rundt to og en halv meter.