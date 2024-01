«Fredag gikk pappaen min, Tore Skoglund, ut av tiden. Et stort, men slitent hjerte orket ikke mer. Han sovnet stille inn med mamma ved sin side. Hun – som alltid sto der», skriver sønnen på Facebook.

Han bekrefter dødsfallet overfor VG.

«Gode venner og engler i hvitt har gjort det de kunne for at pappa skulle få et lengre liv. Det er mange som fortjener vår takk», skriver sønnen.

Humoristen kunne fortelle til VG før jul at han hadde vært mer eller mindre sammenhengende innlagt på sykehus siden januar samme år.

Skoglund var kjent som komiker, forfatter og journalist. Han har levd med hjerteproblemer i flere år.

HYLLES: Tore Skoglund, her i 2003. Foto: Terje Mortensen / VG

Hver helg i 16 år trimmet Skoglund lattermusklene til rundt 700.000 seere i det populære programmet «Du skal høre mye» på NRK, fra 1987 til 2003.

– Det er trist å høre at Tore Skoglund har gått bort. Han var en flott folkelig formidler av nordnorsk humor, sier underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, til VG.

«Du skal høre mye» ble sendt fra Rorbua i Tromsø, og bød på store doser ramsalt humor. Totalt ble det spilt inn 250 episoder av showet.

HYLLER SKOGLUND: NRK-sjefene Charlo Halvorsen og Vibeke Fürst Haugen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Fra den første episoden i 1987, der han reiste spørsmålet «ka e’ humor?», fikk han seere over hele landet til å skoggerle sammen med gjestene på Rorbua, skriver kringkastingssjef i NRK Vibeke Fürst Haugen i en melding til VG.

– Skoglund hadde en sjelden evne til å formidle gode historier og en vilje til å høre andres. Det gjorde at serien gikk på NRK i hele seksten år, melder NRK-toppsjefen.

– Det går ikke an å si et vondt ord om han Tore. Han var en snill og lojal og hyggelig kar, sier Ingrid Anna Evertsen (67).

Hun figurerte som rollefiguren «Mossa» i de ti første årene av «Du skal høre mye».

RADARPAR: Tore Skoglund og Ingrid Anna «Mossa» Evertsen, her avbildet i 1995. Foto: Terje Mortensen / VG

Hun roser Skoglund for arbeidet med å hyre inn humorister til programmet, og ta vare på dem før de skulle på skjermen i et program hele Norge fulgte med på.

– Han var en varm mann folk følte seg trygge med når de skulle i ilden.

VG møtte Skoglund i desember i fjor, og spurte om prognosene til komikeren.

– Prognosene er at jeg håper jeg holder meg i live. Jeg tenker ikke langt fremover, fortalte han.

Evertsen forteller at hun sist snakket med Skoglund på telefon kort tid før jul i fjor, og at han da var preget av dårlig helse.

– Vi hadde det veldig mye artig, minnes hun om tiden de var sammen på TV og opptrådte landet rundt på arrangementer.

Sønnen Per-Carsten Skoglund skriver videre i avskjedsinnlegget på Facebook at familien er stolte av farens arbeid for å glede andre.

«Hans formidlingsevne, hans innsats for bevare den norske fortellertradisjonen, og hans evne til å få andre til å skinne. For oss var han likevel mest “han Far”, en far og bestefar med glimt i øyet og en lun kommentar til alle», skriver han.

«Takk for de gode stundene, pappa. For tryggheten i barndommen, for alt vi fikk være med på, for de gode samtalene og latteren. Sov godt, pappa.»

I 2014 døde Skoglunds eldste sønn Jørn Christian av kreft, etter syv måneders sykeleie.

– Jeg har hatt ganske mange dødsfall i nær familie og i vennekretsen. Men mastergraden i sorg tok jeg da min egen sønn døde. Jeg var helt knust, fortalte han VG året etter.

HUMOR FRA NORD: Tore Skoglund (t.h.) og Arthur «Oluf» Arntzen under en festforestilling for kongeparet på Svalbard i 1991. Foto: Jon Eeg / NTB

Skoglund var også en fast makker til humor-legenden Arthur Arntzen, mens han spilte karakteren Oluf. De to hadde flere show og sketsjer sammen. Mest kjent er kanskje «Farskapssaka».

– Både vi og publikum holdt på å flire oss i hjel. Det var et guddommelig øyeblikk, og slikt skjedde kun unntaksvis. For meg er det et av de største øyeblikkene jeg har hatt på en scene, sa Skoglund om sketsjen til Avisa Nordland flere år senere.