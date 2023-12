Politiet melder via X at det rykkes ut til et trafikkuhell på Kåfjordbrua.

– Singelulykke, en bil med to personer involvert. Nødetatene rykker ut til stedet, skriver politiet.

Det er mye vind og glatt på stedet, opplyser politiet.

– Det er en bil som har kjørt i rekkverket på brua. Det har vært en bra smell, og patruljen er der for å rydde opp, sier operasjonsleder Jan Arne Pettersen i Finnmark politidistrikt til iFinnmark.