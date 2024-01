Søndag er det flere farevarsler ute på både gult, oransje og rødt nivå fra Meteorologisk institutt. Det meldes om ising og glatte veier i ytre strøk av Nordland. I deler av Troms og Finnmark er det kraftig snøfokk. I tillegg er det betydelig snøskredfare fra Salten i sør til Finnmarkskysten i nord. Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding søndag ettermiddag.

Ising, snøfokk og regn

Ifølge vegvesenet ventes det mildvær og mye nedbør som regn mellom Nesna og Narvik, og mellom Svolvær og Hammerfest fra mandat. Det ventes også at skredfaren øker fra betydelig til stor i flere deler av Troms fra mandag morgen.

– Ising, snøfokk og ikke minst regn som fryser på bakken vil kunne gi svært krevende kjøreforhold, og skredutsatte veier vil kunne bli stengt på svært kort varsel, advarer Langmo.

Vær forberedt

Statens vegvesen ber trafikantene søke informasjon om værforholdene der de bor og for ruten de skal kjøre.

– Beregn ekstra tid, vær ekstra oppmerksom, bruk riktige dekk og kjør forsiktig. Vurder eventuelt om du kan utsette turen til vær- og føreforholdene blir bedre, sier Langmo.

Videre lyder oppfordringen til de som skal over fjellovergangene og sørge for å ha fulladet batteri eller nok drivstoff på tanken. Ta med varme klær, vintersko, mat og varmt drikke. Det kan hende du må vente i kolonnekø.

– Fylkeskommunene og Statens vegvesen følger nøye med på situasjonen, og entreprenørene er forberedt og ute med sine mannskaper.

Følg med på vegvesen.no/trafikk. Her finner du trafikkmeldinger, webkameraer langs veiene og status og prognoser for fjellovergangene. På appen Vegvesen trafikk kan du også få varsel om hendelser for både ruter og områder.