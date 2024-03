8. marskomiteen i Alta er i full sving med et rikholdig og spennende program for markering av Den internasjonale kvinnedagen. Med paroler på storskjerm, underholdning og appeller, tror hun det vil bli en viktig og fin markering.

– Vi har et kjempeflott arrangement på 8. mars i Sentrumsparken. Der skal vi ha appeller, noen som skal komme og prate om viktige saker, forteller Anita Romsdal, som er konferansier under arrangementet.

– Jeg synes det er helt for jævlig at sju av ti kvinner blir utsatt for seksuell trakassering, og at over 50 prosent av de som blir voldtatt, er under 18 år. Dessuten har vi ikke likelønn i Norge ennå, likelønnsdagen møter vi 16 .november, etter den datoen jobber norske kvinner gratis, sier Romsdal, som også er kvinnepolitisk kontakt i Alta Arbeiderparti.

Med seg på 8. marsarrangementet har hun blant andre Britt Søvik (Rødt), Frode Elias Lindal (MDG) og Jorid Hovden (SV).

– Det blir flere appeller. For eksempel skal Farhat Taj holde den internasjonale appellen, mens Carmen Søvik Røberg fra Ungdomsrådet skal holde en appell fra ungdommen, forteller Romsdal videre.

Det er stort behov for å markere kvinnedagen, mener de.

Erika Reiersen underholder på kvinnedagen i Alta. Foto: Bernhard Hienerwadel

Om kvinners rettigheter

Romsdal er glad for at hovedutvalgsleder Trine Noodt stiller opp for å snakke om kvinnehelse.

– Noe jeg synes er viktig, er forskning på kvinnehelse. Det er jo sånn at kvinner og menns kropper reagerer og kan ha forskjellige symptomer på lik sykdom. Som hjerteinfarkt, der vi vet at symptomene er helt annerledes for damer enn for menn, sier hun.

– Og internasjonalt ser vi at voldtekt av kvinner blir brukt som våpen i krig. Det skjer både i Ukraina, i Gaza, og i Kongo og Sudan, sier hun.

I tillegg vil Maureen Bjerkan Olsen snakke om kvænske kvinners stilling. Og så vil Britt Søvik og Jorid Hovden holde appeller fra komiteen. Kirsten Vars kommer fra AOF, og Benedicte Hooas skal snakke om kvinner og vold i nære relasjoner.

Advokat Benedicte Hooas deltar på Den internasjonale kvinnedagen, der hun skal snakke om vold i nære relasjoner. Foto: Kita Eilertsen

Familievold rammer kvinner

Det skjer mye vold i nære relasjoner, og dette rammer oftest kvinner. Bare ved inngangen av 2024 har flere kvinner i Norge mistet livet, som følge av vold eller drap fra en mann i nær relasjon.

– Fra nyttår til nå er det kanskje 13 kvinner som er drept av sin partner. Vi ser at det skjer, og vi må prøve å forhindre at det skal skje igjen. Jeg er ingen ekspert på dette, men det er noen som er det. Det foregår forskning, og vi vet at i enkelte situasjoner topper volden seg, for eksempel ved samlivsbrudd. Vi vet også at når det har skjedd en gang, er det stor sjanse for at det skal skje igjen, forteller hun.

Til å snakke om vold i nære relasjoner har de fått med seg Benedicte Hooas, som er advokat.

Farhat Taj, førsteamanuensis ved UiT i Alta, skal holde den internasjonale appellen. Foto: Karl Eirik Steffensen

Med joik og trommer

Under arrangementet blir det selvfølgelig også underholdning. Ett av innslagene er fra Alta Jentesmell, et rent trommekorps med bare kvinner.

– Vi har en meget dyktig dame, Ellen Eira, som skal joike for oss. Og så kommer Erika Reiersen og synger. Og selvfølgelig kommer Jentesmellen, de blir å åpne det hele med et smell. Eller mange smell, forteller hun videre.

Romsdal håper nå at de fine omgivelsene i Sentrumsparken, med isskulpturer og flere bål skal trekke riktig mange til arrangementet.