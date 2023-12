Rundt klokka 01.10 natt til fredag kom en politipatrulje over en pipebrann på Elvebakken. Brannen var i et rekkehus her.

– Brannvesenet tilkalt og beboerne i rekkehuset ble varslet. Det var kun flammer og gnist i øverste delen av pipa, opplyser politiet på X.

Brannvesenet fikk slukket brannen.

– Ingen røyk i boligene, kontroll på brannen, skriver politiet.