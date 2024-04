Politiet opplyser at de har gjennomført trafikkontroll langs Eibyveien.

– Det resulterte i fem forenklede forelegg hvor høyeste hastighet var 102 km/t i skiltet 80-sone, skriver politiet.

De opplyser også at det ble utstedt et forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.