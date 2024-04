Tidlig søndag morgen fikk en dame i 30-årene beslaglagt sitt førerkort. Hun stanset av politiet og blåste positivt på politiets alkometer. Politiet opplyser at kvinnen ble tatt med til blodprøvetaking og sak er opprettet.

I Hammerfest har utrykningspolitiet også gjennomført fartskontroll i Hammerfest. Dette er en skiltet 30-sone og politiet har skrevet ut to forenklede forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i denne kontrollen var 43 km/t.

Det ble også avholdt trafikkontroll på Aronnes i Alta. Utrykningspolitiet kontrollerte 19 bilister, og de skrev ut et forenklet forelegg for feil lysbruk. I Kvalsund ble en bilist stoppet med det politiet kaller for defekte lys. Sjåføren ble tilbudt et forenklet forelegg, men takket nei. Derfor vil politiet opprette sak på forholdet.

Satt i arrest

I Sør-Varanger har en person i slutten av tenårene fått opphold i arresten. Vedkommende har ifølge politiet slått en annen person. Dessuten var han allerede bortvist fra sentrum.

– Får opphold i arresten til han blir edru. Sak opprettes.

Slo dørvakt

I Kirkenes fikk politiet også melding om en dørvakt som har blitt slått av en gjest på et utested. Utøveren en mann i 20-årene. Ifølge politiet ble mannen bortvist fra sentrum fram til klokken 08:00 søndag morgen. En annen mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum fordi han ifølge politiet viste utagerende oppførsel. Det samme skjedde i Vadsø. En mann i 20-årene ble bortvist på grunn av utagerende oppførsel. Politiet skriver at det virket som mannen skjønte pålegget gitt av politiet.

Falsk legitimasjon

Tre gutter under 20 år forsøkte å komme seg inn på et utested i Kirkenes med falsk legitimasjon. Politiet opplyser at alle tre ble bortvist fra sentrum til søndag morgen. De vil også bli anmeldt.

Fra Honningsvåg melder politiet om høy musikk fra en leilighet i sentrum. Da politiet kom til leiligheten ville ikke huseier åpne døren. Han ble derfor oppringt og gitt beskjed om å dempe støynivået. Ifølge politiet ble dette ikke gjort, og sak opprettes.

Operasjonsleder Martin Marud med politiets operasjonssentral fastslår at det ikke er mer å melde om fra politiets etter natten.