Personell fra politi, ambulansepersonell, brannvesenet og et redningshelikopter ble fredag kveld sendt mot Hjemmelufttoppen. Altaposten fikk i 22-tiden opplyst at utrykningen var et helseoppdrag.

Til iFinnmark sier vaktleder Maiken Iversen hos 110-sentralen at også brannvesenet var på stedet for å bistå i helseoppdraget.

Ved politiets operasjonssentral har man i 23.30-tiden ikke ytterligere å tilføye, annet enn at lokalt politi har bistått helsevesenet med et helseoppdrag.