I fjor fant forskere fra UiT Norges Arktiske Universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og Folkehelseinstituttet ut at blant mer enn 10 000 voksne personer, hadde de som var fysisk aktive høyere smertetoleranse enn de som var stillesittende.

Funnene førte til videre undersøkelser av om fysisk aktivitet kunne påvirke sjansene for å oppleve langvarige smerter flere år senere.

– Vi fant ut at personer som var mer aktive i fritiden hadde en lavere sjanse for å ha ulike typer vedvarende smerter syv-åtte år senere. For eksempel var det å være bare litt mer aktive, som å gå fra lett til moderat aktivitet, forbundet med 5 prosent lavere risiko for å oppgi noen form for kronisk smerte senere, sier doktorgradsstipendiat Anders Årnes ved UiT og UNN.

Han legger til at for alvorlige smerter på flere steder i kroppen var høyere aktivitet forbundet med 16 prosent redusert risiko.

Forskerne fant også ut at evnen til å tåle kuldesmerter spilte en rolle i denne tilsynelatende beskyttende effekten. Det så ut til å hjelpe litt med å forklare hvorfor det å være aktiv kunne senke risikoen for å ha alvorlige langvarige smerter, enten disse var utbredt i hele kroppen eller ikke.

– Dette antyder at fysisk aktivitet påvirker vår evne til å tolerere smerte og kan være en av måtene aktivitet hjelper med å redusere risikoen for å få alvorlige kroniske smerter, sier Årnes.