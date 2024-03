– Nesten ingenting av norsk natur er berørt av hyttefelt. Det er ingen grunn til å skamme seg over å dra på hytta, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Finansministeren er er lut lei kritikk av norsk hytteutbygging.

Nylig foreslo blant annet budsjettpartner SV et nasjonalt forbud mot nye hyttefelt for å redde naturen.

Vedum viser til at 1,8 prosent av Norge er brukt til bebyggelse. Av dette igjen er 8 prosent fritidsboliger, ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSB) tall for 2023.

– Hele ideen om at Norge blir nedbygd bit for bit er en veldig skjev fortelling. Det finnes dårlig hytteutbygging, det gjør det. Det finnes feil prosjekt. Men i stort er det et gode og lokalpolitikerne er kloke. Jeg mener det er bra at det bygges flere hytter, sier Vedum mens han står i et lite skogholt langs veien mellom Elverum og Hamar.

Geir Pollestad Landbruksminister fra Senterpartiet

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) gikk i februar ut i VG for å si at han ville bygge ned enda mer norsk natur.

Da fikk Pollestad kjeft av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

– Har du ringt Andreas for å si at du vil bygge flere hytter?

– Nei, det trenger jeg ikke å gjøre. Jeg er sikker på at Andreas liker hyttelivet, sier Vedum.

Andreas Bjelland Eriksen Klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet

FNs naturpanel slår i sin første hovedrapport fast at nedbygging av areal er den største årsaken til tap av naturmangfold.

I 2023 ble det fullført 4663 nye fritidsboliger. Det økte det totale antallet fritidsboliger til 448.805 i Norge, ifølge SSB.

Vedum ser ikke sammenhengen:

– Jeg er uenig i at det er en sammenheng mellom utviklingen av norske bygder og naturkrisen. Selv om det kan være globale utfordringer på å ta vare på biologisk mangfold, så kan man ikke sette likhetstegn mellom å bygge flere hytter i Hallingdal og naturkrisen internasjonalt, sier Vedum.

HØR SKOGEN KALLE: Bonden Trygve Slagsvold Vedum forteller engasjert om ugla han kan høre på gården nå for tida hjemme på gården på Ilseng i Stange kommune. Foto: Gisle Oddstad / VG

Vedum klemmer gjerne trær på tur med VG i Elverum. Han skryter av hytteutbyggingens ringvirkninger for både lokalbutikken og snekkeren.

– Noen av de viktigste ressursene til norske bygder er areal, sier Vedum.

Regjeringens nye forslag til statlige hytteretningslinjer legger opp til mer fortetting i store hyttefelt, samtidig som kommunene i mindre befolkede områder skal få mer handlefrihet.

– Hvis du kjører fra Elverum til Trysil så vil du se at det er skog, skog, skog. At du har noen hyttefelt i skogen, skaper levende lokalsamfunn, sier han.

1 / 2 TESTER NY JAKKE: Vedum låner journalistens jakke i det lille skogholtet i Elverum. På oppfordring fra VG klemmer han med glede et av trærne.



– Utbygging fører også til store naturinngrep. Bør vi ikke ta vare på mer av naturen?

– Suksessen i Norge har vært en langsiktig forvaltning. Fjordene som er på Unescos verdensarvliste i Møre og Romsdal og gamle Sogn og Fjordane har havnet der på grunn av samspillet mellom mennesket og naturen. Det er det som er så unikt, sier Vedum.

– Det å sette likhetstegn mellom menneskelig aktivitet og forringelse er forenklet. Det er ikke alle hyttefelt som er like pene. Men noen av de styggeste er også de som er bygd mest konsentrert, legger han til.

– Kommer noen av hyttefeltene på verdensarvlisten til slutt?

– Nei, jeg tror ikke det. Men de kommer på hyggelista til mange, sier han.

VANDRER VIDERE: Trygve Slagsvold Vedum annonserte samme dag nytt dobbeltspor til Hamar. Foto: Gisle Oddstad / VG

Vedum sier at hytteutbygging må ta hensyn til rødlistede dyrearter. Han mener at dagens utbygging i hyttefelt ofte er mer skånsom enn bygging av hytter spredt ute i naturen.

– Hva er din beskjed til litt ivrige statsforvaltere som vil stoppe hyttebygging?

– Den sunne fornuft er god. Vi mener at vi skal høre mye på det lokale vettet. Men går en utbygging direkte utover en truet art, så må de selvsagt bygge hytta et annet sted, sier Vedum.

– USAs republikanske visepresidentkandidat Sarah Palin sa i sin tid «drill baby, drill» om oljeutbygging. Er du «bygg baby, bygg»?

– Nei, jeg mener det skal gjøres forsvarlig og ordentlig. Det er den norske tradisjonen.