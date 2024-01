Finnmark er preget av uvær på veien inn i en ny uke. Klokken halv fem natt til mandag ble Sennalandet stengt på grunn av uværet. Her skal det etter planen gjøre en ny vurdering klokken 10, opplyser Statens vegvesen.

Det betyr at veien mellom Alta og Hammerfest er stengt to steder, ettersom det har vært et skred på Kvaløya, som gjør at veien mellom Kvalsund bru og Hammerfest er stengt.

På morgenen er også veien mellom Forsøl og Hammerfest stengt, men her den foreløpige sluttiden satt til klokken syv. Både på Seiland og Sørøya i Hammerfest kommune har det vært skred og stengte veier.

Akkurat nå er det også stengt mellom Sørvær og Breikvikbotn, og videre til fergekaia, men her skal det gjøres en ny vurdering klokken 07.

Været er heller ikke det beste på østsiden av Altafjorden der fylkesvei 8830 er stengt mellom Skillefjordnes og Skillefjordbotn. Her påpekes det også at det kan være fare for ras. Det skal gjøres en ny vurdering klokken 11.

Det er problematisk flere steder på kysten av Finnmark, blant annet på E69 mellom Hønsa og Nordkapptunnelen og på selve Magerøya.

Sjekk den forløpende oppdateringen hos Statens vegvesen.