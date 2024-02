Onsdag 28. februar klokken 11 kunne Frank Halvorsen og Odd Erling Mikalsen ta fatt på opplesningen av «lakselistene» på Radio Alta og altaposten.no. Lytterne kunne dermed høre at det var Nordkalottfolkets Kjetil Romsdal som i år er personen som får kjøpe døgn aller først.

Listene ble publisert klokken 12.00, etter at Halvorsen og Mikalsen hadde lest opp lista fra 700, helt ned til kjøper nummer én.

Under ser du listen på de 700 første, og det er muligheter for å søke på for eksempel navn. Du kan dermed selv velge om du ønsker å bla i lista side for side i ro og mak, eller kjapt sjekke hvor du og dine endte opp.

Ringt på direkten

På direkten plukket Halvorsen opp telefonen og ventet på at Romsdal skulle svare. Når han omsider plukket opp røret var det en overrasket mann som svarte telefonen.

– Gratulerer Kjetil. Du er nummer 1!

– Åhå, det må jeg si. Jeg har aldri vært lavere enn 3.000.

Videre kunne Romsdal fortelle at han selv har vært ivrig laksefisker tidligere år, men at det er guttene hans som nå er primus motor i elva.

– Jeg har vært ivrig selv. De siste årene har arbeidet tatt meg, men jeg er glad i å dra i elva. Jeg er ikke noen stor fluefisker, men ro det kan jeg, sa Romsdal på direkten.

– Det er høye forventninger knyttet til etternavnet ditt. Det er mange flinke romsdalinger i elva. Føler du et press?

– Et voldsomt press. Jeg skal ha sønnen min med meg så jeg regner med han får ta ansvaret, lo han.

Romsdal vil være å finne i Altapostens laksestudio når kortene omsider skal selges førstkommende fredag.