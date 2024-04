Finland har i alt ni grenseoverganger til Russland og har Europas lengste landegrense mot landet på 1340 kilometer.

Grensene ble stengt i november i fjor etter at svært mange papirløse asylsøkere tok seg over grensen.

Finske myndigheter mener Russland bevisst sluser store mengder migranter inn over landegrensen, og anser dette som en form for hybridangrep fra russisk side. Russland nekter for dette.

– Finske myndigheter ser på dette som en langsiktig situasjon. Vi har ikke sett noe denne våren som tyder på at situasjonen har endret seg, sier innenriksminister Mari Rantanen i en uttalelse torsdag.