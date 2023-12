Da Stig Anton Eliassen hørte at mange unge som er i rusbehandling skulle tilbringe jula på Finnmarkskollektivet, samtidig som de manglet penger til utstyr som ski og skiutstyr, bestemte han seg for å ta noen telefoner.

– Jeg tenkte at vi i reiselivet kunne ta en for laget. Jeg ringte rundt til ni stykker, og fikk alle med. Alle sa ja, de syntes det var et kjempebra initiativ, forteller Stig Anton Eliassen.

– Du ser og hører ikke så mye om Finnmarkskollektivet i det daglige, men de gjør en sinnssykt god jobb for de som er her. Så derfor slo hjertet mitt den veien. Dere fortjener mer ros og fremsnakking enn dere får i det daglige, sier Eliassen.

Han fikk ja hos alle han tok kontakt med – og både Pæskatun, Trasti & Trine, Glød, Go To Storekorsnes, Holmen Husky, Boreal Travel, Finnmark Snowmobile Safari, Æventyr og Alta Event bidrar.

Går til skiutstyr

– Her er to gavekort, ett på 4.000 og ett på 5.000, og så kan dere kjøpe det dere trenger av utstyr, sa Eliassen, og overrakte gaven til daglig leder Mathias Welz.

– Vi setter veldig stor pris på det. Det kommer veldig godt med, og det kommer 100 prosent til å gå til våre pasienter-/beboer-gruppe. Rusmisbrukere blir ofte sett ned på, de er i ytterkanten av samfunnet. Vår pasientgruppe har det ikke så greit. Mange kommer hit med ingenting, ofte med mye gjeld i tillegg. Og når man da trenger skisko i størrelse 49, så er det ganske kostbart, forteller Welz.

Styreleder Tommy Hæggernæs i Finnmarkskollektivet takket også pent for gaven.

– Så bra at dere ser nytten av Finnmarkskollektivet og det arbeidet som gjøres, kanskje i det skjulte. Mange kommer tilbake i vanlig virke etterpå. Rusbehandling er ikke noen quick fix. Det tar tid. Og kollektivet er gode på det med å være ute i naturen, og er som hånd i hanske med det reiselivet her i Alta driver med, sa styreleder Tommy Hæggernæs.

I jula blir de to avdelingene i Langfjordbotn og Spikergjerdet slått sammen og det blir både tradisjonell julekveld der beboerne er med og lager maten, og det blir aktiviteter, hundekjøring, kinoturer, quiz-kvelder og truge- og skiturer. Nå kan de få kjøpt inn skisko som passer.

– Dette var utrolig hyggelig. Beboerne våre får alle en julegave fra kollektivet. Men dette blir en større gave som går til alle, da vi får fylt på utstyrslageret vårt. De kommer jo ikke hit med skiene sine, og mange har ikke noe utstyr fra før av. Så det er kjempebra, sier Synnøve Bjørshol Sønvisen i administrasjonen.

Godt samarbeid

– Vi har et veldig godt samarbeid med mange næringsdrivende i Alta og omegn. Vi har flere eksempler på at tidligere pasienter som har fått arbeidsplass hos reiselivsnæringa, forteller Welz.

I tillegg har Finnmarkskollektivet vært med på som frivillige på checkpoint, og tidligere også drevet checkpoint under Finnmarksløpet, og flere år på Offroad Finnmark.

– Vi har sånne jobber som kanskje kan være bra behandling, komme ut blant folk, og være mye ute. Det kan kanskje være god terapi for enkelte, mener Eliassen.

Han foreslår også et samarbeid der pasienter i rusbehandlinga kan være med på aktiviteter hos reiselivsnæringa.