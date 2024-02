Politiet opplyser at de har anmeldt en mann i 30-årene som urinerte i Alta sentrum, rett foran politibilen. Ifølge meldingen erkjente mannen straffeskyld og ble sendt hjem for natten.

Ved politiets operasjonssentral sier Gunnar Øvergaard at han er usikker på om vedkommende viste at han stor like foran politibilen da trangen meldte seg.

I Bossekop kom politiet i natt over en beruset mann i 20-årene som vandret på E6. Politiet har fulgt mannen til sin adresse slik at han kom seg trygt hjem.

Feststøy

Politiet har også vært på en privat adresse i Gakori etter at de fikk inn meldinger om feststøy. Huseier ble pålagt å avslutte festen og holde det rolig resten av natten.

I Hammerfest har politiet bortvist en overstadig beruset kvinne fra sentrum

Førerkortbeslag

Politiet opplyser også at de i natt har stanset en sjåfør i Kautokeino som ga utslag på alkoholpåvirkning. Det samme skjedde i Børselv. I begge tilfellene har politiet sikret nødvendige prøver, og sjåførene har samtykket til førerkortbeslag og politiet har opprettet sak.

Øvergaard oppsummerer med at de har opplyst om disse ordensforstyrrelsene på «X», og at det ellers har vært en ganske rolig natt.