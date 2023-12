Alkohol er for mange en helt vesentlig del av nyttårsfeiringen, og for mange innebærer festen noen ekstra skåler i løpet av kvelden. Det kan være ubehagelig for barna til stede.

En undersøkelse, gjennomført av Ipsos på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til, viser at 53 prosent i Troms og Finnmark mener at det drikkes for mye rundt barna på nyttårsaften.

Generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski, ber foreldre reflektere rundt mengden alkohol som inntas:

– Det skal ikke mye alkohol til før de voksne endrer seg. Det voksne kan oppfatte som god stemning, kan oppleves utrygt for barna.

TENK GJENNOM: Generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski, råder foreldre til å tenke gjennom hvor mye de drikker sammen med barna på nyttårsaften. Foto: Av-og-til

– Vi oppfordrer derfor alle til å ha et bevisst forhold til hvor grensa går. Når barn blir spurt svarer de fleste at null, ett eller maks to glass alkohol er greit, og det synes vi er en fin pekepinn.

Snakk med barna om alkohol

Flere enn 1 av 3 i fylket svarte at de har sett berusede voksne rundt barn på nyttårsaften de siste to årene. I mange familier får barna våke lenger på nyttårsaften enn vanlig, og får med seg mer av festen til de voksne.

Kaski oppfordrer derfor til å ta praten i forkant av festen:

– Vi må tørre å si fra når folk drikker for mye foran barna. Men det aller beste er å snakke med hverandre på forhånd og avtale hva som er greit, og hva som ikke er greit når det gjelder alkohol.

Av-og-til sine råd til voksne som skal feire nyttår med barn: