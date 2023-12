Politiet opplyste søndag ettermiddag at de har fått melding om gasslekkasje ved Polarbase i Rypefjord. Meldingen kom rett før klokken 17.

– Det er snakk om flytende LNG-gass som siver ut. Alle ansatte i området er evakuert. Det er ikke fare for befolkningen og gassen trekkes ut mot sjøen og ikke inn over Hammerfest by, het det fra Finnmark politidistrikt, klokken 18.08. De skal da ha jobbet med å stoppe lekkasjen.

Klokken 18.30 har det roet seg.

– Melding fra Fagleder Brann er at anlegget er tilbake i normal tilstand, ingen lekkasjer, heter det fra Finnmark politidistrikt.