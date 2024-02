Politiet opplyser at det har vært et trafikkuhell i krysset E45/Raipasveien i 60-sonen.

– Det har vært et sammenstøt mellom to personbiler og det er to personer involvert, opplyser politiet.

De sier videre at det fremstår som brudd på vikeplikt fra en av sjåførene, og det vil bli opprettet sak.

I en oppdatering opplyser politiet at de to involverte er ivaretatt av helse.

– Veien er stengt i begge retning frem til bilberging er på stedet.