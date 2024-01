En politipatrulje og ambulansepersonell rykket tirsdag formiddag ut til Thon hotell i Alta sentrum.

– Vi har en situasjon med en utagerende person på hotellet her. Politiet er på stedet med en patrulje, og vi har kontroll på vedkommende, opplyser operasjonsleder Gunnar Øvergård.

På X heter det at det er snakk om en mann i 20-årene, som har utøvd skadeverk på hotellet.

Han understreker at det ikke er noe ved situasjonen som tyder på at det er fare for publikum.

– Det er ikke en helt avklart situasjon akkurat nå, men det er ikke fare for andre personers liv og helse. Vi har en dialog og prøver å løse opp i situasjonen nå, sier Øvergård til Altaposten cirka klokka 11.45.

Politiet har sperret av et område i forbindelse med den pågående aksjonen, heter det på X.