Operasjonsleder ved operasjonssentralen i Finnmark politidistrikt, Einride Hals, opplyser til iFinnmark at politiet har oppsøkt en bolig til en mann i 60-årene i Alta, og lett etter våpen.

Bakgrunnen for dette var at politiet var gjort kjent med at det tidligere var gjort observasjon av en pistollignende gjenstand i en bil.

Denne pistollignende gjenstanden var muligens også blitt framvist og pekt på en annen person.

– Det viste seg å være en replika. Men på bakgrunn av det ble det besluttet at man skulle ta beslag i våpnene til vedkommende som skulle ha framvist replikaen, sier operasjonsleder Hals til iFinnmark.