Politiet melder om røykutvikling i bolig i Øksfjord. De skriver at nødetatene er på vei til stedet.

Ifølge politiet skal ikke være personer inne i boligen.

I en oppdatering skriver politiet at brannvesenet og ambulanse er på stedet. Videre at de har kontroll på to personer som fraktes til helse for sjekk fordi de har pustet inn røyk.

Det skal ikke ha vært åpne flammer.