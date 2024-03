I Kautokeino har politiet kontrollert en person som har kjørt scooter i beruset tilstand.

– Blodprøve tatt og sak opprettet, opplyser politiet.

Ingen reaksjoner

På Aronnesveien har UP gjennomført laserkontroll i 60-sonen søndag ettermiddag. Det ble ingen reaksjoner.

Forulempet politi

I Hammerfest fikk politiet melding om to berusede personer som var til forstyrrelse i sentrum.

– Begge ble gitt pålegg om å holde seg unna sentrum. Det vil bli opprettet sak for forulemping av offentlig tjenestemann i forbindelse med utførelse av oppdraget.

Kjørte ut av veien

Like etter klokken 14 fikk Hammerfest-politiet melding om en personbil som hadde kjørt av RV 94 ved Fægfjord i Kvalsund. Fører skal ha kommet ut av kjøretøyet og bestilte selv bilberging.

Mobilbruk under kjøring

I Porsanger har UP avholdt trafikkontroll på E6 ved Porsangermoen der tre bilister ble kontrollert. To førere fikk hvert sitt forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.