Under overskrifta «PMS, mensen, trening, karriere, prestasjoner = kvinnehelse, kort sagt!» stiller Tina Pettersen Engseth opp under årets markering av den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Det skjer som sofaprat på UiT Norges arktiske universitet.

– Det er for lite kunnskap og forståelse om kvinnehelse, mener 37-åringen.

For Engseth er dette så viktig, at hun gladelig sa ja til å delta på årets 8. mars-markering på universitetet.

– De hadde lyst å sette fokus på kvinnehelse. Det er et tema som jeg mener alle som kan, bør rope høyt om. Og det er jo akkurat dette jeg har holdt på med i min forskning, selv om jeg har forsket på en utøverpopulasjon, sier hun.

Siden 2019 har hun som doktorgradsstipendiat ved UiT Idrettshøgskolen, forsket på hvordan menstruasjonssyklusen og bruk av hormonell prevensjon påvirker kvinnelige utholdenhetsutøvere. Det betyr ikke at man ikke kan relatere det til andre arenaer og kvinner generelt. Nå er hun ferdig med sitt forskningsprosjekt.

– Jeg tenker at alle som har en menstruasjonssyklus sjøl, går på hormonell prevensjon eller har barn eventuelt venninner som gjør det, kan ha godt av å høre om og snakke om dette, sier hun.

Halve befolkninga – ikke halve forskninga

– Hvorfor bør vi snakke mer om kvinnehelse?

– Vi er halvparten av befolkninga. Men kvinnehelse er ikke godt nok ivaretatt i helsevesenet, slik det bør. Det er for lite kunnskap om mange av våre helseutfordringer. Det forskes for lite, og det er liten forståelse for forskjellene mellom kvinner og menn. Vi kvinner har mange andre helseutfordringer enn menn. Slik er det generelt også i idrettsforskning. Det er forsket veldig lite på kvinner og kvinnehelse, mener Engseth.

Gjennom forskninga si har hun blitt enda mer klar over dette. Det har andre også, blant annet la Kvinnehelseutvalget frem sin NOU-rapport i fjor.

Mensen og menssyklusens påvirkning

Engseth har forsket på selvopplevd påvirkning av menstruasjonssyklusen og hormonell prevensjon, knyttet til trening, prestasjon og restitusjon. For utøvere er det viktig å prestere i sin idrett. Derfor er det viktig å få forståelse for hvilken innvirkning nettopp syklusen og hormonell prevensjon kan ha for utøverne. Selv om forskningen per nå gir lite objektive svar, viser det seg at mange, og spesielt de som opplever plager, kjenner at dette kan ha negativ innvirkning på trening eller prestasjon.

Likevel er dette svært individuelt. Hun har forsket på skiskyttere og langrennsløpere i Norge.

– Det vil alltid være individuelt hvor påvirket man føler seg. Og jeg tror nok hvor påvirket man føler seg henger sammen med hvor mye plager/symptomer man opplever, sier hun.

– Men man har prestasjonsaspektet overalt ellers også, både i jobb, studier og på fritiden. Prestasjonsaspektet kan man kjenne på uansett, sier hun.

Man kan også relatere menssyklusens påvirkning til trening, studier og jobb. Og om for eksempel om man sliter med søvn på grunn av dette, kan det påvirke prestasjonen på ulike arenaer.

Toppidrett og hverdagsliv

Selv om forskningen tar for seg hvordan mensen og menssyklusen påvirker toppidrettsutøvere, kan funnene knyttes til hva «folk flest» opplever:

– Jeg tenker at de temaene kan man relatere til andre også. Det er mange paralleller, sier hun.

– Mange opplever at de er påvirket gjennom syklusen sin. Selv om vi skulle få bedre forståelse og tydeligere bevis på hvordan disse aspektene påvirker gruppenivå, må vi aldri glemme hver enkelt kvinne i dette. Om noen føler at de påvirkes, så gjør de det, forklarer hun.

Om trening og mensen

Det er vanlig blant kvinnelige idrettsutøvere å ikke snakke om mensen. Ofte relateres dette til at mange trenere er menn, og det kan derfor tenkes at de kan for lite. Samtidig er det fortsatt tabubelagt.

– De fleste jenter snakker ikke med sine mannlige trenere om mensen. Og dessverre finnes det fortsatt en forestilling om at mensen ikke er så viktig, at man først har trent godt nok når mensen forsvinner. Noe som ikke stemmer!

Tina Pettersen Engseth er i sluttfasen av sitt doktorgradsarbeid ved UiT Idrettshøgskolen. Foto: Kita Eilertsen

Kan loggføre plager

Forslag til å håndtere plager har hun også. Noe en kan starte med, er å loggføre sin egen syklus.

– Hvor ofte har man blødning, og hvor mye er det? Hva slags andre symptomer har man? Har man magekramper, menssmerter? Har man sovet dårlig, hvordan føler man seg ellers, hvordan er dagsformen? Og hvordan kjennes det å trene? Forklarer hun.

På den måten kan man finne ut når og om man har energi og overskudd, eller ikke har det. Ikke minst søvn kan være fint å loggføre.

– Så kan det hende man ser mønster. Gjør man det, har man funnet ut mye for sin egen del, sier hun.

De dagene man har mye plager, bør man kanskje ikke sette opp de viktigste møtene.

– Man skal i alle fall ikke godta å ha sterke plager som går ut over jobb, studier, relasjoner eller generell livskvalitet. Store plager som setter deg ut – det skal man ikke akseptere. Da skal man få hjelp, sier hun tydelig.

– Synes du man burde hatt mensenfri i Norge, slik som i Spania?

– Jeg har ikke fått lest meg opp på hvordan de gjør det i Spania. Nå er det ikke alle som trenger mensenfri. Men tenker at det absolutt er noe man bør vurdere sammen med tilrettelegging. Det bør i alle fall finnes en ordning som ikke blir dekket over med sykmelding. Når man vet at opp mot 50 prosent av oss kvinner sliter med sterk PMS, og rundt 8 prosent sliter med PMDD (premenstruell dysforisk lidelse), som kan gi kraftige depresjoner og i verste fall selvmordstanker. Så mensenfri kunne absolutt vært et tiltak, slik at det ble systematisert og anerkjent for det det er, tenker hun høyt.

Sofaprat med Marikken

I anledning et arrangement på kvinnedagen har UiT i Alta invitert til sofaprat med Tina og Marikken. Dette var en del av et 1 times program, der «Levende campus»-leder Marikken Linn Pedersen hadde invitert Tina Pettersen Engseth til en uformell prat om kvinnehelse og menstruasjonssyklusens påvirkning.

Lørdag er det Tromsø sin tur. Da besøker Tina byen med et foredrag for Lørdagsuniversitetet, som er åpent for alle som vil høre mer om hvordan menstruasjonssyklusen og hormonell prevensjon kan påvirke trening, prestasjon og velvære.