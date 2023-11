Dermed gjentar de fjorårets utgave av November-prosenten.

– Vårt hovedmål med denne utfordringen, er at det skal bli lettere for Alta Matstasjon å bidra til at førjulstida og jula blir en velsignet opplevelse for de som hver dag sliter med å få endene til å møtes. De som føler at de ikke får gitt sine barn den førjuls- og juleopplevelsen de ønsker, forklarer ekteparet bak Kilden.

– Ekstra press

Rett utenfor butikken er julelysene tent. Det signaliserer håp, men for mange er det tøffe tider.

Imidlertid tror de én organisasjon merker et ekstra press i år. Det er Alta Matstasjon.

– Presset var stort i fjor, men signalene er at enda flere tar kontakt i år. Behovet for hjelp fra Alta-samfunnet er ikke blitt mindre, konstaterer Vigdis og Øyvind, som styrer en liten bedrift.

Kanskje andre har større muskler til å bidra i Alma Halses ånd?

Mange må snu på krona

I fjor utfordret de næringslivet i Alta til å gi 1 prosent av november-omsetningen til Alta Matstasjon, eller en annen veldedig organisasjon i Alta, for eksempel Hjerterom.

– I tillegg utfordret vi også lønnsmottakere i Alta til å se på muligheten av å gi 1 prosent av utbetalt lønn i november. Denne utfordringen gjentar vi i år, fastholder de to.

Mange må snu på krona for å klare den daglige driften. Det må de også.

– Likevel ønsker vi å dele av det lille vi har, med de som nesten ikke har noe. Og er du næringsdrivende som har det litt ekstra romslig, trenger ikke grensen ligge på 1 prosent, mener de.

Takker Stiftelsen Betania

Når det gjelder utfordringen til privatpersoner, vet de at det er mange som sliter med å få endene til å møtes. Så utfordringen går først og fremst til de som kan gå på matbutikken og plukke varer uten å måtte finregne på prisene.

– Vi ønsker også gjennom dette, å rette en takk til Stiftelsen Betania for den måten de, i beste Alma Halses ånd, er med på å løfte opp de svakeste i samfunnet og gir de et verdig og meningsfullt liv. La årets førjulstid vise at Alta-samfunnet evner å stille opp for de, som av ulike grunner sliter med å få livet til å henge sammen, sier de.

I fjor valgte Kilden videre å dele ut en gave på 10.000 kroner i forskudd til Matstasjonens aksjon. Går du på nettsiden til Alta Matstasjon finner du vippskonto og kontonummer.