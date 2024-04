Like før klokken ett natt til tirsdag kunne politiet melde om at nødetatene rykket ut til brann i et hus i Kvalsund. Det var del røyk på adressen.

– Alle personene i huset er gjort rede for og har evakuert seg selv. Ikke spredningsfare, kunne politiet melde.

Litt senere var brannen opphørt. Det hadde brent i et inntak i tilknytning til sikringsskapet. E-verket hadde da kuttet strømmen og personene som var i boligen ble sjekket av helsepersonell da de kan ha pustet inn litt røyk.