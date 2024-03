Oslo politidistrikt oppretter straffesak mot Per-Willy Amundsen etter innlegg i sosiale medier. Det skriver politiet i en pressemelding.

Politiet har mottatt flere anmeldelser mot Amundsen.

Det er opprettet straffesak og politiet vil etterforske saken for å se om ytringene er straffbare etter straffeloven § 185.

Amundsen har nå status som mistenkt og vil bli kalt inn til avhør.

Amundsen har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag ettermiddag.

VG har bedt Frp-leder Sylvi Listhaug om en kommentar. Kommunikasjonssjef Jon Helgheim opplyser at partiledelsen foreløpig ikke har en kommentar til saken.

FpU-leder Simen Velle ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Foto: Tore Kristiansen / VG

Amundsen trakk seg som leder av justiskomiteen søndag, etter å ha fått massiv kritikk etter flere kontroversielle uttalelser på sosiale medier.

Torsdag forrige uke uttrykte han sin støtte til Israel i et Facebook-innlegg, som førte til høy temperatur i kommentarfeltet.

I en av kommentarene på sin egen Facebook-status skrev han:

«Islamister som ytrer seg her kan reise til helvete. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å sende dere hjem til deres hjemland. Dersom du ytrer deg med antisemittiske holdninger her frem til 2025 kan vi rydde opp. La oss telle dere opp ... Og sende dere ut.»

På spørsmål fra VG om han førte liste over islamister, svarte han:

– Selvfølgelig ikke. Det overlater jeg til PST. Jeg har hverken forutsetning, interesse eller mulighet til å føre noen lister over islamister, sier Amundsen til VG.

I et av innleggene fikk Amundsen følgende beskyldning: «Med Israel for Folkemord. Psykopater».

Da svarte han:

«Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre. Så dra en annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss. Og Islam har en hel gjeng med psykopater som dreper.»

Samme dag skrev Amundsen en Facebook-kommentar i forbindelse med et innlegg han la ut om kvinnedagen om «radikale kvinnemennesker» som han skrev at ikke vet «opp eller ned på en penis». Innlegget ble senere slettet.

I forbindelse med kvinnedagen, skrev han dette:

«8. mars. Dette er deres dag. «Hurra» Gratulerer til alle kjedelige kvinnemennesker som ønsker å holde menn tilbake. Gratulerer! Dere har lyktes.»

– Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand, med et språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det gjenspeiler ikke meg som person, skrev han i en skriftlig uttalelse til VG.

Amundsen har ikke ønsket å beklage noe av det han har skrevet.

Da Amundsen trakk seg fra komiteleder-vervet, mente han at han ikke har gjort noe ulovlig.

Det gjenstår altså å se.