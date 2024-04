Politiet i Hammerfest opplyser at de like etter klokken 02:00 i natt måtte gi en mann i 20-årene pålegg om å forlate sentrum. Dette på grunn av utagerende oppførsel.

– Vedkommende forsto pålegget og tok beina fatt på tur ut av sentrum, fastslår politiet på «X».

Men han kom tilbake om lag 20 minutter etterpå. Politiet medgir at 20-åringen tydeligvis ikke har forstått pålegget likevel, og denne gangen ble det opprettet sak, og politiet ga vedkommende et nytt pålegg om å forlate sentrum.

– Åpner «hotellet»

Men etter en time var vedkommende igjen tilbake i sentrum. Politiet skriver klokken 03:30: at jammen er ikke vedkommende kommet tilbake til sentrum. Denne gangen åpner vi vårt hotell for han.

– Han blir innsatt i arrest og får opphold der til han blir edru.

Voldshendelser

Politiet melder også om en voldshendelse i Hammerfest. En mann i 20-årene har skallet til en annen mann i sentrum.

Ifølge politiet har fornærmede ingen synlige skader, og den mistenkte ble gitt pålegg om å forlate sentrum.

Politiet opplyser også om en voldshendelse på en privat adresse i Bjørnevatn. En mann i 40-årene har visstnok utsatt en mann i 70-årene for en mindre voldshendelse. Politiet opplyser at den mistenkte ble fjernet fra adressen og at de har mottatt anmeldelse.

Transportert hjem

I Alta måtte politiet bistå et utested med å fjerne en beruset mann i 30-årene. Ifølge politiloggen skjedde dette like før midnatt.

– Politiet fjernet vedkommende ved å kjøre han hjem.

Ved politiets operasjonssentral opplyser operasjonsleder Martin Marum at det ellers har det vært en rolig natt i Alta.