Hevdet at manglende KS2-utredning stoppet Kløfta, men vedgår nå at veiprosjektet ble prioritert vekk

– At prosjektet E45 Kløfta ikke har fått midler til oppstart i samferdselsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2023, har ingen sammenheng med at det ikke er gjennomført ekstern kvalitetssikring KS2 for prosjektet. Det er den klare beskjeden fra departementets politiske ledelse til Altaposten.