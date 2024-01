30. januar i fjor omkom en latvisk mann i 30-årene på snøkrabbefiske med «Hunter» fra Havøy Kystfiske. Mannen falt over bord, da han ble hektet fast i ila og fulgte med redskapen over bord.

Ulykkesrapporten fra dødsfallet i Barentshavet beskriver dramatiske timer for mannskapet, og Sjøfartsdirektoratet varslet ekstraordinært tilsyn med snøkrabbebåten. Som et resultat av dette, fikk snøkrabbebåten ifølge Fiskeribladet inndratt godkjenningsbevis, og fikk ikke forlate kai.

Fiskeribladet skriver også at Fiskeridirektoratet vedtok inndragning av fangsten på ulykkesturen, en halv million kroner må rederiet betale, etter at det ble avdekket at det var for mange utlendinger om bord.

Nå er Havarikommisjonens konklusjoner etter ulykken klare - og etter egne undersøkelser er de enda tydeligere enn Sjøfartsdirektoratets var da de anmerket avvik på båten.

Havarikommisjonen kommer også med kritikk av dagens rammebetingelser for fisket etter snøkrabbe:

– Snøkrabbeflåten konkurrerte om å ta størst mulig andel av den totale kvoten raskest mulig. Konkurransedrevet fiskeri med dagens rammebetingelser kan ha bidratt til økt risiko i arbeidet.

Ikke kastet ut redningsbøye

– Det fantes ingen andre fartøy eller redningsmannskaper i nærheten og fiskerens eneste mulighet for å overleve var å bli raskt funnet og reddet av fiskefartøyet. Undersøkelsen har avdekket flere sikkerhetsproblemer, skriver Havarikommisjonen.

Samtalene Havarikommisjonen har hatt med besetningen avslørte det de kaller «en viss felles språkutfordring». Det kom også fram at styrmannen som var på brua måtte bli med fiskeren som varslet om ulykken ned på akterdekk, for å forstå hva som hadde skjedd.

– Fiskeren som varslet om ulykken og styrmannen hadde ingen felles språkforståelse da de hadde forskjellige morsmål og begge var svake i engelsk. Da fiskeren forsøkte å varsle styrmannen i styrehuset forsto ikke styrmannen hva fiskeren mente. Styrmannen stoppet fremdriften umiddelbart, men det ble ikke klart for han hvorfor han måtte stanse, skriver Havarikommisjonen i rapporten.

De mener at språkproblemer forsinket redningsarbeidet, og søket ble startet i en annen retning enn hvor fiskeren hadde falt over bord. Det ble ikke kastet ut redningsbøye, og på grunn av været var det ikke forsvarlig å benytte MOB-båten. Det var ikke mulig å lokalisere fiskeren som hadde falt over bord.

– Minimumskravene til redningsmidler var ikke i balanse med det som var risikoen i arbeidet som ble utført, skriver Havarikommisjonen.

Havarikommisjonens tilrådning:

Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å gjennomføre tiltak som sikrer balanse mellom krav til redningsmidler og de forventede arbeidsforhold for fiske etter snøkrabbe.

– Ikke forsvarlig

De mener også at «Hunter» ikke var tilrettelagt for snøkrabbefisket, og i motsetning til Sjøfartsdirektoratets, trekker de fram at «Hunter» manglet innretninger som skulle hindre mann over bord.

Rapporten forteller at aktre arbeidsdekk hadde ingen fysiske barrierer for fall over bord, og designet gikk ut på at både settelina og teinene skulle gå fritt ut av setteluka uten å møte hindringer.

Havarikommisjonen mener dette, kombinert med manglende sklisikring og bevegelig setteline, økte risikoen for fall over bord.

Konklusjonen i kommisjonens oppsummering er tydelig: «Arbeidssituasjonen på akterdekket var ikke forsvarlig.»

Havarikommisjonens tilrådning:

Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet Havøy Kystfiske AS etablerer barrierer slik at sannsynligheten for fall over bord reduseres.

– Etterlevde ikke forpliktelsene

Rapporten har videre avdekket at rederiets sikkerhetsstyringssystem hadde flere svakheter og kommisjonen mener følgelig at rederiet ikke etterlevde forpliktelsene de hadde påtatt seg.

– Prosedyrebeskrivelsene hadde store mangler og risikovurderinger var enten ikke foretatt eller ikke tilstrekkelig objektivt utført, skriver de.

I rapporten, som du kan laste ned i sin helhet her, skriver de også: «Regelmessige øvelser kunne avdekket både språkproblemer og tekniske svakheter, i tillegg til å ha styrket samarbeidet.»

Havarikommisjonens tilrådning:

Havarikommisjonen tilrår Havøy Kystfiske AS å gjennomføre tiltak i sikkerhetsstyringen for å oppnå trygge arbeidsplasser om bord på rederiets skip.

Må følge egne retningslinjer

Da Sjøfartsdirektoratet utførte sin revisjon av fartøyet var det - ifølge Havarikommisjonen og mot retningslinjene for tilsyn - ikke operativt bemannet.

– Tilsynsmyndigheten fikk dermed ikke tilstrekkelig grunnlag for å avdekke språkproblemer og besetningens manglende kunnskap om skipets redningsmidler, opplyser Havarikommisjonen.

Havarikommisjonens tilrådning: