– Vi er her på grunn av et uventet dødsfall, sier innsatsleder Magnus Pedersen i Troms politidistrikt.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 11.39 torsdag formiddag. To politiatruljer og en ambulanse var til stede på Thon Hotel Polar i sentrum kort tid etter.

– Det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart, understreker innsatslederen.

UNDERSØKER: Innsatsleder Magnus Pedersen sier til iTromsø at den døde personen var gjest på hotellet. Foto: Louise Holst Andersen

Personen som ble funnet død, ble kjørt bort i en bårebil.

– Det er en person som har bodd på hotellet, opplyser Pedersen.

Klokken 13.30 jobber politiet fortsatt på stedet.

– Nå skal vi snakke litt videre med de som jobber her og foreta obligatoriske etterforskningsskritt. Det er for å danne seg et bilde av hva som har forekommet, sier han.

– Hva er det dere snakker med de ansatte om?

– Det må være om det har vært gjort noen relevante observasjoner i tidsrommet, sier han.

DØD: En død person er funnet på Thon Hotel Polar. Foto: Ronald Johansen

Han kan ikke per nå si noe om hvorvidt personen var norsk eller utenlandsk, eller hva årsaken til dødsfallet er.

Varsler pårørende

Operasjonsleder Lennart Steffensen sier til iTromsø at politiet jobber med å få varslet pårørende.

– Vi jobber nå med å kontakte de pårørende, så kjønn, alder og nasjonalitet på personen holder vi tilbake til de er varslet, sier han.

UTRYKNING: To politibiler og en ambulanse har rykket ut til hotell i sentrum. Foto: Ronald Johansen

Om personen bodde på hotellet alene, eller hvor lenge vedkommende har ligget der, er også ting politiet ikke ønsker kommentere på det nåværende tidspunkt.

Heller ikke hvem som fant personen.

Hotelldirektør Aid Schei Lillegård sier til iTromsø at hun ikke ønsker å uttale seg om saken, og at de prinsipielt ikke uttaler seg om sine gjester.