– Vi analyserer innsamlede skit- og hårprøver for DNA, og resultatene brukes til å registrere og overvåke arten i Norge, uten at vi trenger å være i kontakt med dyrene, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata, i en pressemelding.

Det er Statens naturoppsyn som samler inn prøver første halvdel av året, som en del av sitt oppdrag. Rovdata bruker prøvene til å identifisere individuelle jerver, og kan på den måten beregne hvor mange det er av dyret i landet.

Kindberg presiserer at de kun ønsker skitprøver som oppdages ved siden av et jervespor. Dette øker sannsynligheten for at bæsjen stammer fra en jerv.

Slik gjør du det

Han forklarer videre at turfolket kan bidra til DNA-overvåkingen men noen enkle steg: