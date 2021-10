Samfunnsbyggeren Edel fyller 100 år

nyheter

Hun ble født 17. oktober 1921 i Kautokeino og gråt da hun lå i komsa, og hvem gjør vel ikke det! Edel Berit Kristine ble hun døpt. Hennes far, Klemet, var offiser og ligningssekretær. Mora, Berit Karen Erke, var fra Polmak. Hun var jordmor. Edel giftet seg i 1946 med busseier Hagbart Eriksen (1915-1993) fra Kistrand. De fikk tre barn.

Edel Hætta Eriksen er lærerutdannet. Hun har grunnfag i samisk ved Universitet i Oslo 1965 og videreutdanning ved Statens lærerskole i forming i 1969. Hun var lærer i over 30 år, derav sju år som rektor. De siste 12 år som yrkesaktiv var hun direktør i Samisk utdanningsråd, ett av Departementets sakkyndige råd. Hun var dessuten med i en rekke styrer og råd, bl.a. i Norsk Kulturråd og Norske Samers Riksforbund.

Ryddet plass for samisk

Gjennom et langt yrkesaktivt liv i skolens og utdanningens tjeneste har hun mer enn de fleste vært med på å forandre skolens intensjoner og innhold til å rydde plass for samisk språk og kultur. Hennes intensjon har alltid vært å ta utgangspunkt i elevenes språk- og miljøbakgrunn.

Da skolestyrer Lyder Aarseth i Kautokeino i 1933 ble utnevnt til skoledirektør med sete i Vadsø, sørget han for at Edel fikk plass på middelskolen. Hun fikk hybel i embetsboligen til skoledirektøren. Her i Vadsø fikk hun i ung alder oppleve kulturspenninger, som da rektoren på middelskolen i Vadsø klandret hennes dårlige norskkunnskaper:

– Mer kan man ikke vente av en finnunge, sa han foran klassen. Hun ble nærmest gjort til latter for hele klassen. På 1960-tallet var det en annen type kulturspenning. I enkelte kretser i Kautokeino var det sterk motstand mot joik i skolen. Under et foreldremøte ble lærerne beskyldt for å lære elevene å joike. Et foreldrepar hadde sin 5 år gamle gutt med seg på møtet. Mens gutten satt på golvet og lekte, begynte han plutselig å joike. Da måtte skolestyrer Edel Hætta Eriksen si:

– Det er i alle fall ikke skolen som har lært denne gutten å joike!

Utdanning og arbeid

Hun tok middelskoleeksamen med toppkarakterer 1939 i Vadsø. Etter krigen gikk hun først på lærerskolen på Nesna og fortsatte i Tromsø der hun tok lærerprøva i 1949. Samtidig hadde hun sammen med Kathrine Johnsen ansvaret for NRKs samiske radiosendinger i 1948-1949.Hun var lærer i Kautokeino fra 1949 til 1977, de siste 7 år var hun rektor.

Samisk Utdanningsråd – som ett av Kirke- og Undervisningsdepartementets sakkyndige råd – ble opprettet i 1976 med bl.a. Edel Hætta Eriksen som rådsmedlem. I 1977 trådte hun ut av rådet og ble tilsatt som den første direktør ved Samisk Ut­danningsråd.

Denne stilling hadde hun i 12 år til hun gikk av med pensjon i 1989.

Sterke kontraster

Da hun begynte som lærer, gjaldt ”Wexelsen-plakaten” fra 1898, en instruks der det sto at læreren med ”yderste flid stræbe efter at utbrede kjendskab til det norske sprog og søge at fremme dets brug [. . .], lappisk og kvænsk bruges kun som hjælpemiddel til at forklare, hva der er uforstaaeligt for børnene”.

Instruksen ble opphevet først i 1962. Likevel var det først med Lov om grunnskolen av 1967 at samisk begynneropplæring kom i gang, først i Masi og Grensen skole i Karasjok. Edel Hætta Eriksen fikk både som elev og som lærer oppleve disse sterke kontraster i norsk minoritetspolitikk. På tross av flere lovendringer i grunnskoleloven og lov om videregående skole, var det stor mangel på læremidler og forskrifter for å kunne realisere de nye intensjoner i norsk skolepolitikk.

I 1971 kom en midlertidig Mønsterplan for grunnskole der kun samisk begynneropplæring med norsk som fremmedspråk var omtalt. Stort bedre var ikke den nye som kom i 1974. Både rådet og direktøren sto overfor et nybrottsarbeid for å informere de øverste embetsmenn i departementet og rådsmedlemmene i de andre sakkyndige råd, i arbeidet med å foreslå endring av lover, få nye forskrifter, og ikke minst få fortgang i produksjon av læremidler, først for grunnskolen, og siden for den videregående skole.

Og ikke bare det, under hennes periode blir en ny ortografi, først for sørsamisk, seinere for lulesamisk, godkjent.

Respekt i alle leire

Det er her Edel Hætta Eriksen viser sin storhet. Vel var hun dyktig og aktiv i organisasjonsarbeid og det politiske liv, men det er som administrator at hun nyter stor respekt i alle leire, hun hadde en gjennomføringsevne som få andre. Ved starten i 1977 hadde Samisk Utdanningsråd tre tilsatte og et årsbudsjett på under 6 mill. kr. 10 år seinere var det 13 tilsatte, flere engasjerte læremiddelforfattere og et budsjett på nesten 6 mill. kr. 20 år seinere (1997) var årsbudsjettet på over 21 mill. kr.

Hun var dyktig som politiker, men det er først og fremst hennes enestående administrative evner som ga de store utslag. Den nesten eksponensielle veksten skyldes Edel Hætta Eriksens entusiasme, integritet og autoritet. Ikke minst departementsfolk hadde stor respekt for henne.

Tidligere fylkesskolesjef Ole Einar Olsen som var rådsmedlem i de første perioder, uttrykte det slik:– De hadde enorm respekt for henne, de var rett og slett redd henne.

Tillitsverv i sentrale styrer og råd

I en årrekke var hun medlem i råd og utvalg som har vært både tidskrevende og vanskelige. Noen av hennes viktigste tillitsverv i styrer og råd lokalt, regnet kronologisk:

Edel Hætta Eriksen var medlem av Kautokeino herredsstyre i to perioder på 1950-tallet og på 1970-tallet.

Hun satt sammenhengende i Kautokeino skolestyre i 7 perioder, - fra 1951 til 1979! De 5 siste år som formann.

På en kronologisk oversikt på regionalt og nasjonalt nivå er listen lang:

Edel Hætta Eriksen var som første kvinne rådsmedlem da Nordisk Sameråd ble opprettet i 1963. Hun var medlem i flere perioder (1956-59, 1960-63 og 1974-77).

Selv om hun ikke var med på å stifte Norske Samers Riksforbund (NSR), ble Edel Hætta Eriksen på NSRs første ordinære landmøte valgt inn i styret. Her var hun i 5 år til 1974.

Samme dag som hun ble valgt inn i NSRs styre, nominerte Samefolkets liste - Sámi albmut listu til stortingsvalget 1969 med Hans Guttorm på 1. plass og Edel Hætta Eriksen på 2. plass.

Denne dato, 24. juni 1969, med 1. landsmøte i NSR og 1. samepolitiske liste til stortingsvalget siden 1921, ble en skjellsettende dato i nyere samisk historie. Her var Edel Hætta Eriksen en sentral aktør.

Ved neste St ortingsvalg (1973) toppet hun listen.Dessuten var hun en av stifterne av Verdensrådet for urbefolkninger (WCIP) i Port Alberni i Canada i 1975.

Edel Hætta Eriksen var medlem av Finnmark fylkesskolestyre i 1971-1975, medlem av Forsøksrådet for skoleverket i 1973-1976 og medlem av Norsk Kulturråd i 1977-1984, samtidig var hun leder for Det faglige rådet for samisk kultur.

I 1998-2001 var hun medlem av Verdikommisjonen. Hun har også vært medlem i NRKs programråd for sameradioen, styreleder for gymnaset i Karasjok, og mange andre små og store verv.

Støtte fra Hagbart

Dessuten deltok hun i plan- og utvalgsarbeid, bl.a. i Lærerutdanningsrådets utvalg for å utrede spørsmålet om en særskilt samisk lærerutdanning (Hoém-utvalget I, 1972-1973) og Forsøksrådets utvalg for forsøks- og utviklingsarbeid i samiske distrikter (Solstad-utvalget, 1973-1974).

For å rekke alt dette, må et menneske ha støtte og inspirasjon. Støtte og oppmuntring har hun kunnet hente hos sin mann Hagbart, som hun giftet seg med i 1946, og stor støtte fra de tre barn som de har sammen.

Et kunststykke å kombinere arbeidsoppgaver i nærmiljøet med rikspolitiske verv

Hun har over flere generasjoner vært sentral i samisk kulturreisning. Ved å være med i en rekke styrer, råd og utvalg, har hun kunnet gjøre en innsats på en rekke skolepolitiske og kulturpolitiske områder. Hennes styrke var at når hun har deltatt aktivt på det rikspolitiske plan, har hun også hele tiden hatt verv og arbeidsoppgaver i nær­miljøet og i kommunen forøvrig.

Mange som er aktive på riksplan, bryr seg ikke om lokalmiljøet, andre igjen graver seg i det lokale styre og stell, og mister utsynet.

Det er dette som skiller Edel Hætta Eriksen fra gjennom­snittet. Hun har på en mesterlig måte klart å kombinere det nære med utsyn og perspektiv.

Heder og ære

I 1988 ble Edel Hætta Eriksen hedret og utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden (den første i kommune som fikk slik heder, var lensmann Arvid Dahl i 1973). Året etter, i 1989, mottok hun Kautokeino kommunes kulturpris. Og i 1990 ble hun tildelt Nordisk Sameråds ærespris (som ble opprettet i 1985).

På hennes store årmålsdag vil vi bringe de hjerteligste lykkeønskninger i anledning hennes 100-års dag.