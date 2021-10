Overstadig beruselse, slagsmål og innbrudd, dette har politiet gjort i natt

nyheter

Natten startet med et førerkortbeslag da en mann i 20 årene kjørte på en fotgjenger i Båtsfjord. Fotgjengeren ble lettere skadet.

Klokken 01 bortviste politiet en mann i slutten av tenårene fra Hammerfest sentrum grunnet overstadig beruselse. Klokken 02:20 ble mannen anmeldt etter at politiet måtte rykke ut til et utested fordi mannen ikke etterkom pålegget gitt tidligere på kvelden, men havnet i et slagsmål på utestedet istedenfor.

To stykker, en kvinne i 40 årene, og en mann i slutten av tenårene fikk gjennom kvelden pålegg om å forlate Alta sentrum frem til klokken 08:00 på grunn av overstadig beruselse.

I Berlevåg og Honningsvåg måtte politiet rykke ut til utesteder etter å ha fått melding om en vanskelig gjest, og et slagsmål.

– Mulig forholdet vil bli anmeldt i ettertid, skriver politiet i Finnmark på Twitter om begge

I Honningsvåg ble en mann i 20 årene anmeldt for å ha forulempet politipatruljen.

– Full, hissig, aggressiv og ufin mot politipatruljen, skriver politiet på Twitter.

En mann i 30 årene ble innbragt av politiet i Karasjok på grunn av beruselse, han vil bli sittende i arrest til han er edru nok til å ta vare på seg selv. Mannen er anmeldt for ordensforstyrrelse.

En ungdom i Kjøllefjord ble kjørt hjem til sine foreldre etter å ha brutt seg inn på ungdomsklubben.