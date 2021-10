nyheter

For første gang hadde Kavlifondet oppfordret publikum om hjelp til nominasjoner i jakten på folkets lokale hjertesaker, når overskuddet skulle dele ut. Dette resulterte i over 1000 nominasjoner over hele landet. I Nord-Norge var det Alta matstasjon som ble plukket ut som verdig vinner. For dem betyr pengene en kjærkommen ekstrainntekt.